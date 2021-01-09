Минувшее десятилетие стало самым жарким за всю историю наблюдений

Годы с 2011 по 2020 стали самым теплым в истории десятилетием. Об этом пишет «N+1» со ссылкой на итоговый отчет программы «Коперник» о состоянии климата в 2020 году. Так, средняя температура воздуха в 2020 году была на 0,6 градуса Цельсия выше, чем в 1981-2010 годы. При этом температура воздуха над Арктикой и севером Сибири была на шесть градусов Цельсия выше, чем в тот же период.

Это делает 2020 год самым жарким за историю наблюдений наравне с 2016 годом. Разница заметна и в том случае, если сравнивать показатели с доиндустриальным периодом (1850-1900 годы): 2020 потеплел на 1,25 градуса Цельсия.

Среднемировая концентрация углекислого газа в атмосфере также продолжала расти несмотря на пандемию. Эксперты отметили, что прошлый год стал рекордным и с точки зрения природных пожаров. К северу от Полярного круга они стали источником выброса 244 миллионов тонн CO2 в атмосферу, что на треть больше, чем в 2019 году.

«Коперник» – это программа наблюдений за изменениями климата, которая проводится в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды по поручению Европейской комиссии. В ее задачи входит анализ данных, полученных со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций по всему миру. // Фото: nplus1.ru