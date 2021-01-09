54 километра дорог, ставших федеральными, отремонтируют в Карелии

В Карелии капитально отремонтируют 54 километра принятых в федеральную собственность дорог. Об этом сообщает ГИБДД со ссылкой на Упрдор «Кола».



Так, капитально отремонтируют трассу А-215, которая проходит по южному Прионежью. В 2021 году планируется ремонт участков с 100 по 132-й км, благодаря чему будет обеспечено безопасное и комфортное движение, сглажены радиусы поворотов, подъемы и спуски. В Педасельге и Деревянном будут устроены тротуары и освещение. В Деревянном будет также капитально отремонтирован мост.



Аналогичные работы выполнят на трассе А-137 - от трассы Р-21 «Кола» до границы с Финляндией. Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям о необходимости строго соблюдать дорожные правила. На участках, где проводятся ремонтные строительные работы, следует проявлять особую осторожность, выполнять требования временных дорожных знаков и указания регулировщиков. // Фото: pixabay.com/ru