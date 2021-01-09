Два человека скончались от коронавируса в Карелии за сутки

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. По данным оперштаба, в Медвежьегорской ЦРБ скончался житель Медвежьегорска 1954 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался житель Петрозаводска 1946 года рождения. Оба имели сопутствующие хронические заболевания, говорится в сообщениях.

В целом за сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 281 человека. Из них 54 имеют симптомы средней тяжести, семеро находятся в тяжелом состоянии. 302 человека выздоровели.

К 9 января в республике зафиксировано 30,5 тысяч заболевших. Доля заразившихся на 100 тысяч населения более чем в два раза выше, чем в среднем по России.