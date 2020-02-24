В Петрозаводске рождается «цифровой Достоевский»

Уже сегодня оцифрованы многие рукописные и печатные тексты Достоевского – свыше 25 миллионов знаков, или свыше 625 авторских листов. В процессе их подготовки к публикации исправлены тысячи опечаток, неавторских искажений текста и ошибочных прочтений, открыты новые тексты писателя. Об этом сообщает сайт Петрозаводского государственного университета.

Петрозаводский государственный университет является признанным мировым центром изучения наследия великого писателя Федора Михайловича Достоевского. Здесь работает почетный президент Международного общества Достоевского В.Н. Захаров, создавший «петрозаводскую школу достоевсковедения». С 1995 г. под его редакцией издается Полное собрание сочинений писателя в авторской орфографии и пунктуации, с 2014 г. выходит международный научный журнал «Неизвестный Достоевский».

За последние 25 лет в ПетрГУ по грантам научных фондов оцифрованы и набраны все рукописи Достоевского из российских и зарубежных архивов, создан огромный корпус оригинальных текстов писателя и его современников. Прежде всего это электронное научное издание «Ф. М. Достоевский», которое содержит полное собрание сочинений в прижизненных публикациях, описание принадлежавшего писателю личного экземпляра Евангелия, конкордансы его произведений, полный корпус его переписки, включая письма к нему его корреспондентов, редакционный архив, критику и публицистику журналов М. М. и Ф. М. Достоевских «Время» (1861-1863), «Эпоха» (1864-1865), полный корпус текстов газеты-журнала «Гражданин» (1873-1874), редакционный архив «Гражданина» (1872-1879), прижизненную критику о Достоевском (1845-1881).

В создании этих уникальных ресурсов принимают участие десятки докторов и кандидатов наук, редакторов и студентов ПетрГУ.