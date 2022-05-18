В Петрозаводске разыскивают мужчину, который угрожал прохожему

Сотрудники управления МВД по Петрозаводску просят горожан оказать содействие в установлении личности возможного подозреваемого, запечатленного на фотографии.

В середине апреля мужчина в районе Древлянской набережной высказывал угрозы в отношении прохожего, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефону: 8 911 428 63 10. Конфиденциальность гарантируется»,

- обратились полицейские к горожанам. Фото: 10.мвд.рф.