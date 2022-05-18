На дороге в районе Педасельги произошло лобовое столкновение машин

Сегодня на 119 км автодороги А-215 Лодейное поле-Вытегра-Петрозаводск произошло лобовое столкновение легкового автомобиля КИА и тягача DAF с полуприцепом. Об этом сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Столкновение произошло за населенным пунктом Педасельга на извилистом участке дороги. Легковой автомобиль двигался в сторону Петрозаводска, автопоезд в сторону Вознесенья.

В результате ДТП легковушку отбросило в кювет. По предварительной информации автоинспекции, водитель машины получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото и видео: vk.com/dtpptz.