02 апреля 2024, 10:31
В Петрозаводске расстреляли машину из пневматического оружия
Владелец автомобиля написал заявление в полицию
На Кукковке в Петрозаводске неизвестный стрелял по лобовому стеклу припаркованного автомобиля. Об этом сообщил владелец машины в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
"На улице Белинского д. 17В, появился "любитель" пострелять по машинам из пневматики, кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщить",
- написал автор поста.
Уточняется, что просшествием теперь должны заняться правоохранительные органы. Владелец автомобиля написал заявление в полицию. // Фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии".