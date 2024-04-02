В Петрозаводске расстреляли машину из пневматического оружия

На Кукковке в Петрозаводске неизвестный стрелял по лобовому стеклу припаркованного автомобиля. Об этом сообщил владелец машины в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"На улице Белинского д. 17В, появился "любитель" пострелять по машинам из пневматики, кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщить",

- написал автор поста.

Уточняется, что просшествием теперь должны заняться правоохранительные органы. Владелец автомобиля написал заявление в полицию. // Фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии".