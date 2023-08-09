В Петрозаводске работает гостиница для переживших насилие

В социальную гостиницу в комплексном центре соцобслуживания Карелии могут податься женщины и дети, пережившие насилие. Помощь здесь оказывают круглосуточно, сообщили в пресс-службе регионального минсоцзващиты. Гостиница рассчитана на десять мест, есть детские кроватки.

Нуждающихся в помощи консультируют психологи, юристы, специалисты по соцработе. Оказавшимся в трудной жизненной ситуации напомнили телефоны помощи: телефону 8 (8142) 73-13-55 (кризисный центр) и 8 (8142) 77-30-52 (социальная гостиница). // фото unsplash.com/ Lina Trochez