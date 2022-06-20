20 июня 2022, 21:42
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В Петрозаводске пройдут сразу два фестиваля в один день

25 июня петрозаводчан и гостей города приглашают на фестиваль красок и фестиваль мыльных пузырей (0+)

День города Петрозаводска превратится еще и в фестивальный день.

25 июня у ТРК «Лотос Plaza» пройдут сразу два незабываемых фестиваля! 

В 15:00  начнется Фестиваль мыльных пузырей.


Участников и гостей  ждут миллионы мыльных пузырей, насыщенная и интересная программа, веселые конкурсы и нарядные аниматоры.


Сколько бы вам не было лет, мыльные пузыри возвращают нас в детство. Позволяйте себе иногда побыть ребенком. Фестиваль – то самое место!


В 17:00  стартует Фестиваль красок ColorFest.


Тонны яркой краски, любимая танцевальная музыка и сотни людей в белом! Самый ожидаемый момент фестиваля – массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого.



ColorFest – это тот фестиваль, где все равны, независимо от положения, национальности, возраста и пола.

На фестивале нет места курению и алкоголю – только здравый рассудок и чистые эмоции, светлые чувства и живое общение!
Пакет краски для желающих стоит 150 рублей (краска сертифицирована и безопасна для здоровья).
 

Вход на Фестивали свободный!

На правах рекламы.  0+

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Фестиваль красок в Петрозаводске
Фестиваль мыльных пузырей в Петрозаводске
День города в Петрозаводске