В Петрозаводске пройдут сразу два фестиваля в один день

День города Петрозаводска превратится еще и в фестивальный день.

25 июня у ТРК «Лотос Plaza» пройдут сразу два незабываемых фестиваля!

В 15:00 начнется Фестиваль мыльных пузырей.



Участников и гостей ждут миллионы мыльных пузырей, насыщенная и интересная программа, веселые конкурсы и нарядные аниматоры.



Сколько бы вам не было лет, мыльные пузыри возвращают нас в детство. Позволяйте себе иногда побыть ребенком. Фестиваль – то самое место!



В 17:00 стартует Фестиваль красок ColorFest.



Тонны яркой краски, любимая танцевальная музыка и сотни людей в белом! Самый ожидаемый момент фестиваля – массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого.





ColorFest – это тот фестиваль, где все равны, независимо от положения, национальности, возраста и пола.

На фестивале нет места курению и алкоголю – только здравый рассудок и чистые эмоции, светлые чувства и живое общение!

Пакет краски для желающих стоит 150 рублей (краска сертифицирована и безопасна для здоровья).



Вход на Фестивали свободный!

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