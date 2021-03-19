В Петрозаводске пройдут соревнования МЧС по ликвидации последствий ДТП

27 марта в Петрозаводске на площади Кирова пройдут соревнования по ликвидации последствий ДТП, сообщает паблик МЧС по Республике Карелия.

Организаторы утверждают, что каждый, кто придёт на площадь сможет не только наблюдать за соревнованиями, но и найти себе занятие по душе.

В программе:

детские конкурсы;

интерактивные площадки управления МЧС Карелии, где каждый гость сможет почувствовать себя пожарным-спасателем;

выставка пожарно-спасательной техники. Кроме новейших образцов, на выставке будут представлены их предшественники – ретро-автомобили;

палатка с демонстрацией мастер-класса по оказанию первой помощи

В заключение состоится показательное пожарно-тактическое учение по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

Тех, кто проголодается, сотрудники ГУ МЧС России по РК накормят кашей из полевой кухни.

А еще это прекрасная возможность активно провести время всей семьей. Берите мам, пап, бабушек, дедушек, друзей и приходите на нашу праздничную площадку,

– говорится в информационном сообщении.

Фото с сайта ptzgovorit.ru