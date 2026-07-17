В Петрозаводске пройдет ярмарка «PRO-Недвижимость EXPO»

Банки, строительные компании и агентства недвижимости представят свои новые предложения

В Национальном театре Карелии 24-25 ноября состоится ярмарка «PRO-Недвижимость EXPO», в которой примут участие строительные компании Карелии, ведущие банки в области ипотечного кредитования, а также агентства недвижимости республики Карелия, Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда.

Это мероприятие даст возможность жителям Петрозаводска и Республики Карелия ознакомиться с ипотечными программами, которые реализуются на территории республики, государственными и льготными программами по приобретению и строительства жилья. Компании представят широкий спектр предложений на первичном и вторичном рынке недвижимости, причем как Карелии, так и других регионов. А также гостей ярмарки ознакомят с возможностями использования специальных сертификатов и субсидий по приобретению недвижимости.

Но не только это ждет гостей ярмарки! Партнеры мероприятия проводят масштабный розыгрыш* для всех гостей выставки. Для участия покупать ничего не нужно, достаточно просто прийти на ярмарку. В числе призов:

- сертификат на 40 000 рублей - от генерального партнера - компании «Мебель на бис»;

- огромный телевизор - от компаний «PRO-Недвижимость» и «Макромир»;

- ценные призы и подарки от «Сбербанка»;

- другие приятные и памятные подарки от партнеров и организаторов мероприятия.

Особое внимание на ярмарке будет уделено загородному строительству. В рамках выставки ведущие банки проведут консультации по ипотечному кредитованию индивидуального жилищного строительства, а также можно будет получить комплексную консультацию, ведь на мероприятие приглашены и специализированные застройщики индивидуального домостроения.

Организаторы приглашают вас стать почетным гостем на открытии Ярмарки «PRO-Недвижимость EXPO», которое пройдет 24 ноября 2023 года в 9:45 в Национальном театре Карелии по адресу: г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, дом 19. Ярмарка будет проходить 24 и 25 ноября с 10:00 до 18:00.

*Для участия в розыгрыше требуется очное присутствие. Подробности об организаторе, правилах, месте и времени проведения розыгрыша, порядке получения призов можно узнать в группе ВКонтакте https://vk.com/gknkarelii, по телефону +7 (8142) 67-13-13 и на самой выставке.

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