В Петрозаводске пройдет выставка-распродажа ивановского текстиля

Каждая хозяйка стремится окружить свою семью качественными вещами. Чтобы дом был уютным, необходимо тщательно подобрать все предметы обстановки, а также посуду и текстиль. Выбирая полотенца, постельное белье или скатерти, женщины отдают предпочтение проверенным производителям, которые выпускают продукцию высокого качества.

Продукцию ивановских текстильных предприятий знают не только в нашей стране, а и за рубежом. Она славится высоким качеством и долговечностью. Мастера делают на тканях причудливые узоры и оригинальные принты, но при этом сохраняют их натуральность. Потрясающие постельные комплекты из ивановского текстиля поражают воображение даже самых искушенных покупателей. Они выглядят просто роскошно, поэтому такое постельное белье часто преподносят в качестве подарка. Если вы предпочитаете комфортные, качественные и долговечные изделия из натуральных материалов, приходите на выставку.

Будут представлены:

— трикотажные изделия для всей семьи, как для взрослых, так и для детей, в том числе новая летняя линейка трикотажа – футболки, носки, халаты, домашние брюки, платья, нижнее бельё - большой ассортимент и широкий размерный ряд;

— товары для дома и комфортного сна - комплекты постельного белья от лучших производителей ивановского текстиля, подушки, одеяла, пледы, покрывала, матрасы, наматрасники - огромный выбор и низкие цены.

В наличии – большой выбор оттенков, принтов и комплектаций качественного постельного белья оптом и в розницу. Хотите детский комплект или простыню на резинке, пижамку для детей или ночную рубашку для взрослого – на выставке можно найти варианты на любой вкус. С ивановским трикотажем всегда чувствуешь заботу, тепло и уют.

Главное преимущества ивановского текстиля состоит в том, что для его производства используют исключительно натуральное сырье. Его предварительно подготавливают, поэтому ткань получается долговечной и выносливой. При соблюдении всех правил эксплуатации такая продукция прослужит вам длительное время и будет радовать яркими насыщенными расцветками.

На весь ассортимент установлены очень низкие цены: подушки - всего от 100 рублей, одеяла - от 400 рублей, полотенца - от 40 рублей, постельное белье - от 700 рублей.

Полюбившиеся жителям города товары знаменитой ивановской фабрики можно будет приобрести с 13 по 29 апреля 2021 года на цокольном этаже торгового центра «КЕЙ» на Красноармейской, 25.

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