В Петрозаводске пройдет Большой Форум недвижимости

Мероприятие состоится завтра, в пятницу, 31 марта по адресу: ул. Карла Маркса, 1А, в бизнес-центре гостиницы «Фрегат».

Карельский оператор недвижимости совместно с Гильдией риелторов Карелии организует мероприятие для всех специалистов отрасли и тех, кто интересуется темой финансов и инвестиций в недвижимость. Если вы планируете начать инвестировать или уже занимаетесь этим и хотите быть в курсе современных тенденций, обязательно приходите. Вы сможете услышать экспертные советы и получить ответы на самые актуальные вопросы по данной теме.



В программу Форума включены выступления экспертов:



«Инвестиции в недвижимость в 2023 году. Актуальность и альтернативы",

«Как увеличить свой капитал вдвое всего за 1 год»,

«Проектное инвестирование. Назначение и преимущества»,

«Кейсы ООО «Карельский оператор недвижимости» в сфере проектного инвестирования»,

"Меры поддержки инвесторов в Карелии и в Арктике", спикер от Корпорации развития Республики Карелия,

"Система быстрых платежей для бизнеса", спикер от Отделения Национального банка Республики Карелия.



Участие в Форуме примут представители Сбербанка, Совкомбанка, Отделения Национального банка Республики Карелия и Корпорации развития Республики Карелия.



Мероприятие состоится 31 марта по адресу: ул. Карла Маркса, 1А, в бизнес-центре гостиницы «Фрегат». Начало в 14:00.



Предварительная регистрация здесь.

На правах рекламы.ООО "Карельский оператор недвижимости", ИНН 1001342337