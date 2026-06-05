В Петрозаводске пройдет Большой Форум недвижимости

Карельский оператор недвижимости совместно с Гильдией риелторов Карелии организует мероприятие для всех специалистов отрасли и тех, кто интересуется темой финансов и инвестиций в недвижимость. Если вы планируете начать инвестировать или уже занимаетесь этим и хотите быть в курсе современных тенденций, обязательно приходите. Вы сможете услышать экспертные советы и получить ответы на самые актуальные вопросы по данной теме.
В программу Форума включены выступления экспертов:
«Инвестиции в недвижимость в 2023 году. Актуальность и альтернативы",
«Как увеличить свой капитал вдвое всего за 1 год»,
«Проектное инвестирование. Назначение и преимущества»,
«Кейсы ООО «Карельский оператор недвижимости» в сфере проектного инвестирования»,
"Меры поддержки инвесторов в Карелии и в Арктике", спикер от Корпорации развития Республики Карелия,
"Система быстрых платежей для бизнеса", спикер от Отделения Национального банка Республики Карелия.
Участие в Форуме примут представители Сбербанка, Совкомбанка, Отделения Национального банка Республики Карелия и Корпорации развития Республики Карелия.
Мероприятие состоится 31 марта по адресу: ул. Карла Маркса, 1А, в бизнес-центре гостиницы «Фрегат». Начало в 14:00.
Предварительная регистрация здесь.
На правах рекламы.ООО "Карельский оператор недвижимости", ИНН 1001342337