В Петрозаводске прошел отборочный тур среди газодымозащитников

На базе учебного пункта МЧС состоялись республиканские отборочные соревнования на звание «Лучший газодымозащитник» и «Лучшее звено ГДЗС». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

«Пожарные в полной боевой экипировке, вес которой оставляет более 20-ти килограммов, и в аппаратах защиты органов дыхания соревновались в силе и выносливости, преодолевая комбинированную полосу препятствий. Всего в отборочном туре приняли участие 78 специалистов газодымозащитной службы в составе 21 команды», - рассказали в ведомстве.

В командном зачете лучшие результаты показала команда 4 пожарно-спасательной части. В личном первенстве лучшим газодымозащитником признан Андрей Федоров из 1 пожарно-спасательной части. В ведомстве отметили, что команды, занявшие призовые места, примут участие в открытых международных соревнованиях, которые состоятся 30 апреля в Петрозаводске. Фото: 10.mchs.gov.ru.