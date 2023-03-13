В Петрозаводске прошел мастер-класс по составлению заявок на гранты

Организатором бесплатного мастер-класса «Меры поддержки для социального бизнеса. Составление заявки в Президентский фонд культурных инициатив» выступили Корпорация развития Республики Карелия и Центр «Мой бизнес».

Цель мероприятия – дать максимально подробную информацию о том, какая государственная поддержка доступна социальным предпринимателям и как ее получить, а также научить правильно формировать и подавать заявки на гранты, чтобы избежать отказов из-за случайных ошибок в оформлении. В мероприятии очно и онлайн приняли участие 32 предпринимателя, и каждый из них получил возможность применить полученные знания на практике.

От консультанта по субсидиям и грантам Анны Волгиной участники мастер-класса узнали, чем гранты отличаются от субсидий, что такое «Агростартап», как получить поддержку от Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия и о других источниках поддержки социальных предпринимателей.

Практическую часть мастер-класса вела Любовь Савельева – эксперт по написанию бизнес-планов, грантовых заявок, проектный менеджер и предприниматель. Под руководством Любови каждый участник на примере своего действующего бизнес-проекта попробовал самостоятельно составить заявку на нужный ему грант: для социальных предпринимателей в Президентский фонд культурных инициатив или для инновационных проектов в Фонд содействие инновациям. По сути, предприниматели получили бесплатную консультацию квалифицированного специалиста и ответы на все свои вопросы.

Я ни разу не пожалела, что посетила данный мастер-класс. Очень здорово, что перед нами выступали профильные специалисты, которые непосредственно занимаются составлением заявок на гранты, они дали ответы на все мои вопросы. После мастер-класса я ушла с «ясной головой», поняла что такое гранты, зачем они нужны, как ими пользоваться, а самое главное, как правильно заполнить заявку. Спасибо большое!

– поделилась участница мероприятия, социальный предприниматель из поселка Чупа Светлана Лаврова.

Корпорация развития Республики Карелия и Центр «Мой бизнес» благодарят всех участников и спикеров мероприятия.

Поддержка предоставляется от Центра инноваций в социальной сфере РК в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».