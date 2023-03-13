13 марта 2023, 12:36
Директор компании-арендатора участка леса ответит за отказ его вернуть
Руководителя коммерческой организации будут судить за воспрепятствование исполнению решения суда
Следователи в Костомукше возбудили уголовное дело из-за неисполнения вступившего в силу решения суда. Фигурантом стал директор компании, сообщили в СУ СКР по региону.
Коммерческая организация утратила право на аренду лесного участка и должна была освободить его. Но руководитель отказывался подписывать акт приема–передачи и не возвращал участок леса.
Директора не раз предупреждали об уголовной ответственности. Однако он очень долго препятствовал исполнению судебного решения. Компания работает в сфере лесозаготовки. // фото: onlyyouqj/ freepik.com