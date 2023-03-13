Директор компании-арендатора участка леса ответит за отказ его вернуть

Следователи в Костомукше возбудили уголовное дело из-за неисполнения вступившего в силу решения суда. Фигурантом стал директор компании, сообщили в СУ СКР по региону.

Коммерческая организация утратила право на аренду лесного участка и должна была освободить его. Но руководитель отказывался подписывать акт приема–передачи и не возвращал участок леса.

Директора не раз предупреждали об уголовной ответственности. Однако он очень долго препятствовал исполнению судебного решения. Компания работает в сфере лесозаготовки. // фото: onlyyouqj/ freepik.com