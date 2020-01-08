08 января 2020, 13:55
В Петрозаводске проходят игры Школьной баскетбольной лиги
Команды районов Карелии сошлись в острой борьбе
В паблике «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!» болеют за свою команду девушек, которая в эти дни принимает участие в играх Школьной баскетбольной лиги.
Вчера в Петрозаводске начались игры Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Игры продлятся до 9 января. В них принимают участие команды Олонца, Сортавалы, Костомукши, Пряжи, Питкяранты, Кондопоги и других районов. В дивизионе «А» играет школьная команда девушек из Лахденпохьи.
Правда, сообщают, что первая игра у команды сложилась неудачно: в упорной борьбе уступили команде Питкяранты 25:38.
Фото «Лахденпохья – Навсегда!»