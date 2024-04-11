В Петрозаводске прогремел первый гром

Гроза прошла в Петрозаводске. Горожане услышали в этом году первые раскаты грома. Гроза накрыла столицу Карелии 10 апреля около одиннадцати часов вечера.

«Люблю грозу в начале апреля»,

- делятся впечатлениями жители города.

Грозу сопровождал сильный ветер и ливень. При этом мощное природное явление запечатлели на камеру и выложили в Сеть очевидцы.

«Вот это да. Уже не в мае, а в апреле. Все перевернулось», - отреагировали пользователи сообщества «Погода Петрозаводска и Карелии».

«п.Деревянка Прионежский р-н вчера вечером грохотало, сверкало»;

«Пудожский район п.Кривцы, проснулась от здоровенного грохота, молния блистала, посмотрела на часы, 00:10».

Мощное природное явление посетило не все районы Карелии. Например, жители Пряжинского района смогли только слышать первую весеннюю грозу.

В начале апреля грозу с громом и молниями могли наблюдать в Медвежьегорском районе. // фото скриншот видео паблика «Погода Петрозаводска и Карелии»