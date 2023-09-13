В Петрозаводске продолжается набор на востребованные специальности

Петрозаводский кооперативный техникум открыл два новых направления обучения

В России семимильными шагами развивается IT-сфера, а также внутренний туризм, и потребность кадрах, обеспечивающих эти направления, постоянно растет. Согласно прогнозам специалистов рынка труда, это – долгосрочная тенденция.

И для того, чтобы готовить профильных специалистов, Петрозаводский кооперативный техникум объявляет набор на открытые в соответствии с новыми федеральными государственными стандартами специальности: «Туризм и гостеприимство» и «Информационные системы и программирование».

Также продолжается набор по следующим направлениям:

экономика и бухгалтерский учет

коммерция

банковское дело

право и организация социального обеспечения

сетевое и системное администрирование

Набор осуществляется на базе 9 и 11 классов на очную и заочную (по некоторым специальностям) форму обучения. Зачисление на заочное отделение производится на базе 11 классов или на базе профессионального образования. Прием в техникум происходит без вступительных испытаний и конкурса аттестатов. Обучение платное по всем специальностям, по договору оказания платных образовательных услуг.

Необходимые документы можно подать одним из следующих способов:

- лично в образовательную организацию по адресу: г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 1А;

- по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении;

- в электронной форме на адрес: priem@koopteh.onego.ru.

Подробнее о направлениях и формах, а также стоимости обучения можно узнать по телефонам (8-8142) 78-05-21 (очное отделение), (8-8142) 78-40-32 (заочное отделение), а также в самом техникуме по адресу: г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 1А.

На правах рекламы. ЧОУ Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза, ИНН 1001020548. Фото предоставлено ЧПОУ ПКТК.