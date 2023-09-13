Перейти к основному содержанию
15 августа 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Маркет

В Петрозаводске продолжается набор на востребованные специальности

Петрозаводский кооперативный техникум открыл два новых направления обучения

В России семимильными шагами развивается IT-сфера, а также внутренний туризм, и потребность кадрах, обеспечивающих эти направления, постоянно растет. Согласно прогнозам специалистов рынка труда, это – долгосрочная тенденция.

И для того, чтобы готовить профильных специалистов, Петрозаводский кооперативный техникум объявляет набор на открытые в соответствии с новыми федеральными государственными стандартами специальности: «Туризм и гостеприимство» и «Информационные системы и программирование».

 

 

Также продолжается набор по следующим направлениям:

  • экономика и бухгалтерский учет
  • коммерция
  • банковское дело
  • право и организация социального обеспечения
  • сетевое и системное администрирование

Набор осуществляется на базе 9 и 11 классов на очную и заочную (по некоторым специальностям) форму обучения. Зачисление на заочное отделение производится на базе 11 классов или на базе профессионального образования. Прием в техникум происходит без вступительных испытаний и конкурса аттестатов. Обучение платное по всем специальностям, по договору оказания платных образовательных услуг.

 

 

Необходимые документы можно подать одним из следующих способов:

- лично в образовательную организацию по адресу: г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 1А;

- по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении;

- в электронной форме на адрес: priem@koopteh.onego.ru.

 

 

Подробнее о направлениях и формах, а также стоимости обучения можно узнать по телефонам (8-8142) 78-05-21 (очное отделение),  (8-8142) 78-40-32  (заочное отделение), а также в самом техникуме по адресу: г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 1А.

 

 

На правах рекламы. ЧОУ Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза, ИНН 1001020548. Фото предоставлено ЧПОУ ПКТК.

Ранее в рубрике Маркет было опубликовано: Магазин «My little garden» приглашает в свой цветочный мир

Метки