В Петрозаводске приставы заставили должника расплатиться

Петрозаводчанин полностью погасил ущерб, причиненный им в результате совершенного преступления, сообщает Служба судебных приставов.

Гражданин был должен 13500 рублей, а возмещать не хотел. Должник официально не работает, получает пенсию ветерана боевых действий, с которой по закону взыскания не производятся. Имущество, на которое можно было бы обратить взыскание, отсутствует.

Судебный пристав-исполнитель вручил П. требование о необходимости встать на учет в Центр занятости населения для активного поиска работы и трудоустройства. Должник уклонялся от исполнения требования, поэтому приставом-исполнителем был составлен протокол. Должник получил тысячу рублей штрафа.

А после составления второго протокола по этой же статье должник оплатил в полном объеме ущерб, причиненный преступлением. Исполнительное производство окончено. // Фото: Яндекс.Дзен