В Петрозаводске презентовали новую книгу Елены Горфункель

В рамках республиканского смотра актерских работ «Онежская маска» (12+) состоялась презентация новой книги Елены Горфункель «Юрий Бутусов. Балаган на руинах» (12+). Это издание - объемное исследование режиссуры и творческого наследия Юрия Бутусова, объектом которого является сам режиссер.

Автор книги, театральный критик Елена Горфункель, так высказывается о цели написания книги:

«Моя профессиональная обязанность - запечатлеть и высказать свое собственное мнение, свое собственное суждение об этом театре. Найти какое-то место, какой-то ряд, в который я могу поставить этого замечательного режиссера».

Книга адресована тем, кто интересуется театром и любит его, тем, кто знаком с современной режиссурой, а также для поклонников творчества Юрия Бутусова.

Книга уже стала букинистической редкостью, так как на презентации в Петрозаводске был продан последний экземпляр тиража. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".