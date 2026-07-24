В Петрозаводске появится новая рекреационная зона

Облагораживается набережная реки Лососинки

Снос ослабленных насаждений и самосева вдоль реки Лососинки у нового жилого комплекса «Речка» наделал много шума. Ведь петрозаводчане не знали, какие именно работы ведутся вдоль берега Лососинки и что должно получиться в итоге.

Еще в августе прошлого года представители ООО «Александровский завод» обратились в администрацию Петрозаводска с проектом благоустройства территории набережной вдоль реки Лососинки. Большая часть территории принадлежит ОOО «Александровский завод» и только небольшая кромка вдоль реки – это общественная территория. ООО «Александровский завод» за свои средства, без привлечения бюджетных денег, предложил благоустроить набережную, и городские власти с этим согласились.

Процесс выполнения работ по благоустройству набережной контролируют специалисты администрации Петрозаводского городского округа. Также в команде «Александровского завода» - Сергей Попков, биолог по образованию, который сам много лет профессионально занимается озеленением. Он выполняет посадку зеленых насаждений – деревьев, кустарников, устройство цветников и газона. Среди пород деревьев, которые высаживаются, – ели, пихты, лиственницы, сосны, рябины и другие.

Набережная в будущем будет принадлежать городу, она будет открыта для петрозаводчан. Завершение работ по благоустройству - в IV квартале этого года.

Подробнее можно узнать в отделе продаж застройщика по тел. 8 (8142) 33-33-44.

ООО «Александровский завод», ИНН 1001262297. Реклама.