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24 июля 2026
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Маркет

В Петрозаводске появится новая рекреационная зона

Облагораживается набережная реки Лососинки

Снос ослабленных насаждений и самосева вдоль реки Лососинки у нового жилого комплекса «Речка» наделал много шума. Ведь петрозаводчане не знали, какие именно работы ведутся вдоль берега Лососинки и что должно получиться в итоге.

Еще в августе прошлого года представители  ООО «Александровский завод» обратились в администрацию Петрозаводска с проектом благоустройства территории набережной вдоль реки Лососинки. Большая часть территории принадлежит ОOО «Александровский завод» и только небольшая кромка вдоль реки – это общественная территория. ООО «Александровский завод» за свои средства, без привлечения бюджетных денег,  предложил благоустроить набережную, и городские власти с этим согласились.

 

 

Процесс выполнения работ  по благоустройству набережной контролируют специалисты администрации Петрозаводского городского округа.  Также в команде «Александровского завода» - Сергей Попков, биолог по образованию, который сам много лет профессионально занимается озеленением. Он выполняет посадку зеленых насаждений – деревьев, кустарников, устройство цветников и газона. Среди пород деревьев, которые высаживаются, – ели, пихты, лиственницы, сосны, рябины и другие.

Набережная в будущем будет принадлежать городу, она будет открыта для петрозаводчан.  Завершение работ по благоустройству - в  IV квартале этого года.

Подробнее можно узнать в отделе продаж застройщика  по тел. 8 (8142) 33-33-44.

ООО «Александровский завод», ИНН 1001262297. Реклама.

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