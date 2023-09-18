В Петрозаводске появился свой «нулевой километр»

В Петрозаводске появился новый арт-объект. У здания Главпочтамта, на перекрестке улиц Дзержинского и Свердлова расположили «нулевой километр» – точку отсчета расстояний в Карелии.

"Городские власти собирались увековечить «нулевую версту» еще без малого десять лет назад. Тогда планировали установить трехметровую металлическую стелу с указанием направлений и расстояний до мировых столиц и райцентров Карелии",

- пишет на своей странице фотограф Игорь Подгорный, снимавший объект для Карелия Ньюз.

Подгорный также отмечает, что север розы ветров нового арт-объекта смотрит не строго на север, а на северо-запад. Хотя, если верить компасу смартфона, то конструкция установлена верно.

Арт-объект у Главпочтамта небольшой, компактный, но, возможно, понравится туристам, и станет еще одной достопримечательностью столицы Карелии. // Фото: Игорь Подгорный.