В Петрозаводске почтили память ликвидаторов аварии на АЭС в Чернобыле

Сегодня в столице Карелии почтили память погибших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Митинг, посвященный 36 годовщине со дня чернобыльской катастрофы, прошел в Петрозаводске. В международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф у мемориала «Колокол Чернобыля» собрались ликвидаторы последствий катастрофы и члены их семей, сотрудники спасательных служб, представители региональных органов власти, мэрии, общественных организаций, учащиеся кадетских классов «Юный спасатель» школы №5. По погибшим в результате аварии и после нее справили панихиду, к мемориалу возложили цветы, сообщили в пресс-службе администрации.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС, расположенной на границе Белоруссии и Украины, взорвался энергоблок. Последствия аварии ликвидировали военные, сотрудники органов внутренних дел, гражданские специалисты. Из Карелии в Чернобыль были направлены более 1200 спасателей, из них почти 500 - петрозаводчане. (фото пресс-служба администрации города)