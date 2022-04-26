26 апреля 2022, 17:49
Светофоры отключат на ночь в центре Петрозаводска
Светофорные объекты на перекрестке Куйбышева-Еремеева перестанут работать в ночь на 28 апреля
На перекрестке улиц Куйбышева и Еремеева в Петрозаводске на одну ночь перестанут работать светофоры. Об этом сегодня предупредили в карельском Минтрансе.
Светофоры отключат 27 апреля в 23:00, объекты на перекрестке не будут функционировать до шести часов утра 28 апреля. В этот период подрядчик будет выполнять работы по гарантийным обязательствам.
«Регулирование дорожного движения будет осуществляться установленными дорожными знаками», - сказано в сообщении министерства. (фото pixabay.com, siobhandolezal)