Светофоры отключат на ночь в центре Петрозаводска

На перекрестке улиц Куйбышева и Еремеева в Петрозаводске на одну ночь перестанут работать светофоры. Об этом сегодня предупредили в карельском Минтрансе.

Светофоры отключат 27 апреля в 23:00, объекты на перекрестке не будут функционировать до шести часов утра 28 апреля. В этот период подрядчик будет выполнять работы по гарантийным обязательствам.

«Регулирование дорожного движения будет осуществляться установленными дорожными знаками», - сказано в сообщении министерства. (фото pixabay.com, siobhandolezal)