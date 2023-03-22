В Петрозаводске открывается ярмарка текстиля

На ярмарке-распродаже в торговом центре «Пирамида» легендарный Ивановский текстиль будет представлен максимально полным ассортиментом продукции самых известных ткацких фабрик России.

Петрозаводчане получат отличную возможность к началу весеннего загородного сезона обновить множество приятных и уютных вещей на любимых дачах.

Подушки и одеяла, постельное белье в комплектах и по отдельности, большой выбор трикотажных изделий, махровые полотенца, простыни, салфетки и еще много красивых и качественных изделий самого известного текстильного бренда России можно будет приобрести по ценам ниже магазинных.

Постоянные покупатели ивановского текстиля, как всегда найдут на этой ярмарке то, что ценят больше всего – это качественные, долговечные, удобные вещи из 100% - натурального сырья.

А тем, кто еще не знаком с продукцией города ткачей, представители Ивановских фабрик предлагают уникальную возможность увидеть и оценить сразу практически весь ассортимент их производства.

Ярмарка – это больше товара, больше выбора, больше общения со специалистами своего дела и гораздо более низкие цены.

Большая Ярмарка Ивановского текстиля пройдет с 22 Марта по 16 Апреля в торговом центре «Пирамида», на улице Кирова, 19-а.

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