В Петрозаводске открыты продажи домов бизнес-класса

Что выбрать: квартиру, дом, блок-секцию или земельный участок? Где лучше жить? Сколько это будет стоить? Вопросов больше, чем ответов. Ситуацию проанализировали специалисты «Карельского оператора недвижимости».
Квартира
Первичное или вторичное жильё? В каком жилом комплексе, в каком районе удобнее жить? Важны близость школ и детских садов, этаж, год постройки, соседи, состояние ремонта и размер коммунальных платежей.
Блок-секция
Предложений немного. Ключевые критерии — расположение (город или пригород), материалы и качество строительства, этажность, наличие коммуникаций и, конечно, соседи.
Земельный участок
На что обратить внимание: локация, расстояние до города, стоимость подключения инженерных сетей, цена самого участка, а также расходы на освоение и будущее строительство.
Частный дом
Здесь важны юридическая чистота участка, законность постройки, наличие коммуникаций, долговечность конструкций, энергоэффективность и удобная планировка.
Выбор сложен, но решение есть. Одно из самых рациональных — приобрести полностью готовый дом бизнес-класса в черте Петрозаводска. Такой вариант минимизирует риски и снимает большинство вопросов.
Жилой комплекс «Счастье» предлагает идеальный баланс: уединённость загородной жизни и полную интеграцию в городскую инфраструктуру. До центра Петрозаводска — всего 10 минут.
В ЖК «Счастье» представлено шесть современных домов в едином архитектурном стиле. Фасады сочетают лаконичность и элегантную классику, создавая гармоничную среду, где каждая деталь подчёркивает статус владельца и заботу о качестве жизни.
Технологические решения от застройщика:
- Теплый контур с утеплением фасада 180 мм
- Свободная планировка
- Благоустроенная территория с мощением тротуарной плиткой
- Земельный участок в собственность
- Окна с тройным стеклопакетом
- Финские входные двери с терморазрывом
- Водоснабжение от собственной скважины
- Контур заземления
- Канализация, интегрированная в фундамент
- Принудительная вентиляция Vilpe
- Архитектурное LED-освещение фасада и террасы
- Электрические ворота
- Системы дренажа и ливневой канализации
- Энергоэффективность: экономия на отоплении до 40%
Что вы получаете:
- Современный дом бизнес-класса площадью 167 м² с террасой на участке 10 соток
- Развитую инфраструктуру в шаговой доступности
- Финансовая предсказуемость и низкие коммунальные платежи — около 5 000 рублей в месяц
- Не просто жильё, а надёжное, комфортное пространство для жизни
Застройщик предлагает специальные условия приобретения.
Дом со свободной планировкой:
- Стоимость: 22 миллиона рублей.
- Первоначальный взнос: от 15 миллионов рублей.
- Остаток в рассрочку на 5 лет по ставке 10% годовых.
- Рассрочку предоставляет застройщик.
Застройщик открыт к индивидуальным запросам и готов обсудить особые условия, если стандартное предложение не подходит.
Записаться на просмотр дома:
www.karelon.ru | Тел.: 27-00-21
ЖК «Счастье» — готовый дом под ключ с продуманными решениями для жизни.
На правах рекламы. ООО «Карельский оператор недвижимости». ИНН: 1001342337. ERID: