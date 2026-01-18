В Петрозаводске открыты продажи домов бизнес-класса

Покупка недвижимости — решение, от которого зависит качество жизни на годы вперёд

Фото: Карельский оператор недвижимости

Что выбрать: квартиру, дом, блок-секцию или земельный участок? Где лучше жить? Сколько это будет стоить? Вопросов больше, чем ответов. Ситуацию проанализировали специалисты «Карельского оператора недвижимости».

Квартира

Первичное или вторичное жильё? В каком жилом комплексе, в каком районе удобнее жить? Важны близость школ и детских садов, этаж, год постройки, соседи, состояние ремонта и размер коммунальных платежей.

Блок-секция

Предложений немного. Ключевые критерии — расположение (город или пригород), материалы и качество строительства, этажность, наличие коммуникаций и, конечно, соседи.

Земельный участок

На что обратить внимание: локация, расстояние до города, стоимость подключения инженерных сетей, цена самого участка, а также расходы на освоение и будущее строительство.

Частный дом

Здесь важны юридическая чистота участка, законность постройки, наличие коммуникаций, долговечность конструкций, энергоэффективность и удобная планировка.

Выбор сложен, но решение есть. Одно из самых рациональных — приобрести полностью готовый дом бизнес-класса в черте Петрозаводска. Такой вариант минимизирует риски и снимает большинство вопросов.

Жилой комплекс «Счастье» предлагает идеальный баланс: уединённость загородной жизни и полную интеграцию в городскую инфраструктуру. До центра Петрозаводска — всего 10 минут.

В ЖК «Счастье» представлено шесть современных домов в едином архитектурном стиле. Фасады сочетают лаконичность и элегантную классику, создавая гармоничную среду, где каждая деталь подчёркивает статус владельца и заботу о качестве жизни.

Технологические решения от застройщика:

Теплый контур с утеплением фасада 180 мм

Свободная планировка

Благоустроенная территория с мощением тротуарной плиткой

Земельный участок в собственность

Окна с тройным стеклопакетом

Финские входные двери с терморазрывом

Водоснабжение от собственной скважины

Контур заземления

Канализация, интегрированная в фундамент

Принудительная вентиляция Vilpe

Архитектурное LED-освещение фасада и террасы

Электрические ворота

Системы дренажа и ливневой канализации

Энергоэффективность: экономия на отоплении до 40%

Что вы получаете:

Современный дом бизнес-класса площадью 167 м² с террасой на участке 10 соток

Развитую инфраструктуру в шаговой доступности

Финансовая предсказуемость и низкие коммунальные платежи — около 5 000 рублей в месяц

Не просто жильё, а надёжное, комфортное пространство для жизни

Застройщик предлагает специальные условия приобретения.

Дом со свободной планировкой:

Стоимость: 22 миллиона рублей.

Первоначальный взнос: от 15 миллионов рублей.

Остаток в рассрочку на 5 лет по ставке 10% годовых.

Рассрочку предоставляет застройщик.

Застройщик открыт к индивидуальным запросам и готов обсудить особые условия, если стандартное предложение не подходит.

Записаться на просмотр дома:

www.karelon.ru | Тел.: 27-00-21

ЖК «Счастье» — готовый дом под ключ с продуманными решениями для жизни.

На правах рекламы. ООО «Карельский оператор недвижимости». ИНН: 1001342337. ERID: