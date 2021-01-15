В Петрозаводске открылся еще один каток

В Железнодорожном районе Петрозаводска открылся городской каток. Петрозаводчане и гости города могут покататься на ледовой площадке у школы №35.

Как рассказали в пресс-центре мэрии, в будни каток открыт для посещений с 15:00, в выходные дни - в любое время. Каток находится на территории школы в зоне для занятий спортом.

Ранее каток залили у школы №11 на Перевалке. Также ледовые площадки работают на стадионе «Юность» и на площади Кирова. (фото euromail.ru)