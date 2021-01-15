15 января 2021, 16:15
Команда «КАМАЗ-мастер» в восемнадцатый раз выиграла гонку «Дакар»
Российские спортсмены завоевали три первых места в грузовой категории
Сегодня в Саудовской Аравии завершился ралли-марафон «Дакар-2021», сообщает паблик Команда "КАМАЗ-мастер".
Стартовав 3 января в Джидде и совершив огромную петлю по Аравийскому полуострову длиной в 8 000 километров, гонка завершилась на берегу Красного моря.
Победителем «Дакара» в грузовой категории впервые в карьере стал россиянин Дмитрий Сотников. Второе место в гонке у Антона Шибалова, третьим стал Айрат Мардеев.
В последний раз команда из Набережных Челнов занимала весь пьедестал на «Дакаре» шесть лет назад. Для команды «КАМАЗ-мастер» это уже 18-й чемпионский титул в престижной гонке, которая проводилась в 2021 году в 43-й раз.
Фото из группы Команда "КАМАЗ-мастер".
На видео – вид из кабины несущегося гоночного грузовика.