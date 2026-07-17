В Петрозаводске откроется новое арт-пространство

Для проведения мастер-классов приглашаются к сотрудничеству мастера

На территории Благотворительного магазина Теплообмен, расположенного по адресу ул. Дзержинского, 28, открывается арт-пространство для проведения мастер-классов.

Это небольшое светлое помещение в самом центре города прямо напротив ТЦ Макси, оборудованное для занятий творчеством.

Теплообмен приглашает художников, мастеров и рукодельниц для сотрудничества и проведения совместных мастер-классов и мероприятий на базе пространства.

Напоминаем, что Благотворительный проект Теплообмен — это проект, который помогает нуждающимся, а также дает вторую жизнь вещам, спасая их от свалки.

«Нет ничего нужнее ненужных вещей» - девиз команды Теплообмена.

Проект Теплообмен не стоит на месте и все время развивается.

На данный момент существует четыре Благотворительных магазина Теплообмен (по адресам ул. Краснофлотская,34; ул. Луначарского, 19; ул. Дзержинского, 28 и Лососинское шоссе, 26).

Вырученные от продаж в магазинах средства идут на реализацию благотворительных проектов фонда Теплообмен, в числе которых содержание двух центров выдачи гуманитарной помощи в г. Петрозаводске и пос. Мелиоративный, кормление нуждающихся горячими обедами, проведения мероприятия Своп и другие.

Уведомления о мероприятиях арт-пространства можно отслеживать в группе Вконтакте

На правах рекламы. ИНН1020018382. Благотворительный фонд Теплообмен.