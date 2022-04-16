В Петрозаводске на перекрестке сбили перебегавшую дорогу девушку

На регулируемом перекрестке пр. Александра Невского и ул. Правды сегодня в 08:35 произошло ДТП – машина сбила перебегавшую дорогу девушку, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

На видео с камер наблюдения видно, что водитель авто выезжал с проспекта Невского на улицу Правды, совершая правый поворот. Он пропустил пешехода и молодого человека на самокате, и продолжил движение, но справа появилась девушка, решившая успеть перебежать дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель затормозил, но было поздно – произошло столкновение.

На первый взгляд все обошлось, девушка поднялась и продолжила свой путь. Однако вышедший из машины мужчина, догнал пострадавшую и, видимо, уговорил отправиться в медучреждение.

Сотрудники автоинспекции напоминают, что в таких случаях во избежание недоразумений, не принимать во внимание отказы, и выполнять предусмотренные ПДД требования. Так как через несколько часов пострадавший может почувствовать недомогание и обратиться к врачам. Тогда информация поступает в ГИБДД и начинается поиск водителя, совершившего наезд и скрывшегося с места ДТП. Видео и фото: vk.com/dtpptz.