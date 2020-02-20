В Петрозаводске на Ключевой строится 3-этажный детский сад на 280 мест

Строительство уже началось. Особенным моментом строительства является расположенный на данной территории памятный знак защитнику отечества 18-летнему Яше Степанову.

На месте строительства депутат Петросовета Александр Антипов уверил журналистов, что депутаты будут осуществлять контроль над восстановлением памятника. Его водрузят рядом с детским садом, а шефство возьмет на себя школа № 3 города Петрозаводска.

Петрозаводск растет, строится и столица Карелии активно пополняется за счет жителей районов, а также регионов России. Остроту проблемы детских садов не решить иначе, кроме как через открытие новых дошкольных учреждений. Смотрите видео: