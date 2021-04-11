В Петрозаводске мужчина ушел из инфекционной больницы и пропал

В столице Карелии объявлен в розыск мужчина, который 11 апреля около 16 часов покинул инфекционную больницу на улице Кирова в Петрозаводске. С тех пор о нем ничего не известно.

В паблике «ПСО «Доброспас» сообщается, что разыскиваемый Иван Николаевич Малафеев, 1975 года рождения, имеет проблемы со здоровьем. В частности, болен эпилепсией. У него возможны приступы с потерей сознания с последующим дезориентированием.

Иван Малафеев был одет: бордовый пуховик, темно-серый спортивные штаны и резиновые шлепки.

Полиция просит всех, у кого есть значимые сведения о местонахождении разыскиваемого, звонить по телефонам: +7- 911-415-25-87, +7-911-402-49-26.