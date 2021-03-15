В Петрозаводске мужчина обокрал заведение, где раньше работал

В полицию Петрозаводска обратился работник одного из заведений сети ресторанов быстрого обслуживания, сообщает МВД Карелии.

Сотрудник рассказал, что ночью кто-то проник в помещение и похитил из кассы около полутора тысяч рублей, а с полок – безалкогольные напитки.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 30-летний петрозаводчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Ранее он работал в данном заведении.

Мужчина дал признательные показания. Ночью он проник в павильон, отжав окно выдачи товаров, похищенные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело.

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