15 марта 2021, 12:14
В Петрозаводске мужчина обокрал заведение, где раньше работал
Помимо денег, ночной вор польстился на вкусное
В полицию Петрозаводска обратился работник одного из заведений сети ресторанов быстрого обслуживания, сообщает МВД Карелии.
Сотрудник рассказал, что ночью кто-то проник в помещение и похитил из кассы около полутора тысяч рублей, а с полок – безалкогольные напитки.
Полицейские установили, что к преступлению причастен 30-летний петрозаводчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Ранее он работал в данном заведении.
Мужчина дал признательные показания. Ночью он проник в павильон, отжав окно выдачи товаров, похищенные деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело.
Фото с сайта c.pxhere.com