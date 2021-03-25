В Петрозаводске ловят бродячих собак, 35 уже «лишились» свободы

В столице Карели с середины марта компания ООО «Северин» отловила 35 бродячих собак. В мэрии сообщили, что за животными в отлове присматривают и ухаживают.

Сотрудники городской администрации и службы отлова объехали город для выявления стай собак, по которым поступали жалобы петрозаводчан. Городские власти напомнили владельцам питомцев о недопустимости самовыгула животных.

«Помимо опасности для самого питомца, могут возникнуть случаи агрессивного поведения, нападения на горожан. Всю ответственность за поведение животного, вплоть до уголовной, несет владелец. Также хозяевам стоит помнить о необходимости вакцинации и стерилизации питомцев»,

- говорится в сообщении мэрии.

В среднем за год в Петрозаводске отлавливают около 350 собак. С 2019 году общественники при поддержке мэрии и деньги Фонда президентских грантов проводят работу по стерилизации. За это время более 1000 животным была проведена операция. Общественные приюты и неравнодушные горожане помогают в пристраивании и содержании брошенных животных. Петрозаводчане могут сообщать о безнадзорных животных по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы «051». (фото Сергей Шахиджанян, openmedia.io)