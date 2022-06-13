В Петрозаводске ищут волонтеров для участия в «Иллюзиях старого города

25 июня 2022 года сквозной темой «Иллюзий Старого города» станет история становления и развития медицинской службы в Петрозаводске, работы отделений Губернской земской больницы XVIII — первой половины XX вв.

Во время праздника квартал исторической застройки Петрозаводска преображается в машину времени.

Здесь разыгрываются сюжеты из жизни провинциального Петрозаводска конца XIX — начала XX века: работают ярмарочные ряды, ремесленные и «модные мастерские», совершают променад горожане в костюмах по моде полуторавековой давности.

Музей-заповедник «Кижи» предлагает самые разные волонтерские вакансии. Одни из них не требуют специальных навыков и образования, другие подойдут студентам-медикам и волонтерам с медицинским образованием. // Фото: Музей-заповедник «Кижи»