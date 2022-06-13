Приметы и традиции: чего нельзя делать 13 июня

13 июня православные верующие чтут память святого Ермы – апостола от семидесяти. Прихожане знают, что он был епископом в Филиппополе Фракийском, проповедовал христианство, за что подвергался гонениям. Против выступали язычники. Однако некоторые не называют Ерму мучеником, поскольку он покинул этот мир и ушел в лучший своей смертью.

В этот день предки обычно принимались за посев бобов, а также распрягали лошадей. Люди давали копытным отдохнуть, мыли их в водоемах и угощали лакомствами. Именно поэтому в народном календаре этот день назвали Еремеем-распрягальником.

Нетрудно догадаться, что в этот день ездить верхом на лошади запрещалось. Нарушившего это правило ждали неудачи в пути. Проблемы могут возникнуть и после переезда на Еремея-распрягальника. Беду накликает тот, кто в этот день повысит голос.

В праздник, который выпадает на 13 июня, люди обращали внимание на росу. Если ее много, ждали солнечный день. Густой туман, не рассеивающийся к полудню, предупреждает об ухудшении погоды, верили предки. А еще они говорили: «На Еремея непогода — всю зиму промаешься». // Фото: Jennifer Murray / Pexels