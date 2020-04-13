13 апреля 2020, 12:18
Происшествия

В Петрозаводске ищут молодых людей, подозреваемых в краже алкоголя

Лица юноши и девушки, которые могут быть причастны к преступлению, запечатлела камера видеонаблюдения

Сотрудниками отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение граждан, изображенных на видеозаписи. 

По данным МВД по Республике Карелия, они могут быть причастны к хищению алкоголя из магазина.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении или личности разыскиваемых, просят сообщать полиции по телефону:  +7-953-532-49-59.

Конфиденциальность гарантируется.

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видеозапись
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