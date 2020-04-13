13 апреля 2020, 12:18
В Петрозаводске ищут молодых людей, подозреваемых в краже алкоголя
Лица юноши и девушки, которые могут быть причастны к преступлению, запечатлела камера видеонаблюдения
Сотрудниками отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение граждан, изображенных на видеозаписи.
По данным МВД по Республике Карелия, они могут быть причастны к хищению алкоголя из магазина.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении или личности разыскиваемых, просят сообщать полиции по телефону: +7-953-532-49-59.
Конфиденциальность гарантируется.