В Петрозаводске инспекторы ГИБДД вручили цветы женщинам за рулем

Сегодня главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Александр Дышаев и командир батальона Госавтоинспекции Петрозаводска Михаил Каверин поздравили женщин-водителей с наступающим праздником.

Удивлению женщин не было предела, когда после взмаха жезла и привычной проверки документов от автоинспектора они получали букет цветов. Некоторые представительницы прекрасного пола, увидев сотрудника с жезлом, судорожно начинали вспоминать, что они могли нарушить, но, заметив в их руках цветы, мило улыбались и благодарили,

- отметили в пресс-службе ведомства.

«От имени Госавтоинспекции Петрозаводска от всей души желаем всем представительницам прекрасного пола, управляющим автомобилем, чтобы их чаще радовали мужчины, чтобы в их семьях всегда царило благополучие и взаимопонимание, чтобы все их дороги были безопасными!», - поздравили женщин в ГИБДД.