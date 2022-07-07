В Петрозаводске идут поиски пропавшей несовершеннолетней

В Петрозаводске разыскивается без вести пропавшая Мышева Карина Денисовна, 2007 года рождения. 6 июля несовершеннолетняя вышла из дома на улице Анохина и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.

«На вид 15 лет, рост около 160 см. Была одета в черные обтягивающие брюки, черную футболку, черные кроссовки. Может находиться в любом районе города»,

- сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранители также рассказали, что девочка ранее неоднократно уходила из дома. Все, кто имеет информацию о ее местонахождении, просят незамедлительно сообщить по телефону: 8 996 112 74 07. Фото: 10.мвд.рф.