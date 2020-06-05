В Петрозаводске идет ремонт самой длинной и дорогой лестницы

Самую длинную лестницу Петрозаводска обновляют в рамках подготовки к столетию Карелии, сообщает администрация города.

Лестница на улице Фрунзе – одна из восьми, которые будут отремонтированы. Она самая длинная в городе и самая дорогая: на ее ремонт выделено 15 миллионов рублей.

Сейчас рабочие занимаются лестничными маршами. Новый спуск будет выполнен из гранитных ступеней, площадки будут вымощены брусчаткой, будут предусмотрены поручни и условия для движения малобильных граждан. Работы планируется завершить в течение полутора месяцев.

Подробнее в сюжете ГТРК "Карелия".

Фото ИА "Республика".