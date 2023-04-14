В Петрозаводске и районах временно перестанет работать телевидение

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений вещания на неделю с 17 по 23 апреля.

Так, 17 апреля с 2 до 11 часов телеканалы, а также радиостанция «Радио России» не будут работать в Петрозаводске, Сортавале, Муезерском, а также в поселках Надвоицы, Найстенъярви, Пиндуши. 18 апреля с 11 до 17 часов отключения пройдут в поселках Деревянное и Элисенваара.

Причиной временных перебоев станут плановые профилактические работы. // Фото: unsplash.com