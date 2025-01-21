В Петрозаводске и Карелии подморозит, на дорогах скользко

В Петрозаводске сегодня небольшая облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха -11, -13, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии небольшая облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха -9, -14, местами до -18 градусов.

По прогнозу федеральной метеослужбы в Калевале днем -16;

В Кондопоге, Суоярви днем -12;

В Медвежьегорске днем -13;

В Олонце днем -10;

В Пудоже днем -12;

В Сегеже днем -14;

В Сортавале днем -9. // фото «Петрозаводск говорит»