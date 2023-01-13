В Петрозаводске дом пятый день без воды

Жильцы дома №19-а по улице Мурманская в Петрозаводске пожаловались в нашу редакцию на отсутствие водоснабжения.

По их словам, вода на входе в дом замерзла еще в ночь на 9 января, и с тех пор коммунальные службы так и не справились с этой чрезвычайной ситуацией. Ну кто бы мог подумать, что в январе в Карелии могут ударить морозы!

Так или иначе, к сегодняшнему дню вода так и не появилась. Подвоза воды к дому тоже нет. 16 квартир своими силами выживают в этой локальной коммунальной «засухе». // фото: wirestock / Freepik