В Петрозаводске борются с талыми водами на тротуарах и дорогах

Сотрудники муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» в разных районах Петрозаводска очищают дождеприемники от остатков снега и льда, а также ликвидируют засоры труб, сообщает городская администрация.

Основные работы по устранению подтоплений на этой неделе провели на улицах Нойбранденбургской, Ленинградской, Тенистой и Фролова.

В постоянном режиме на элементах инфраструктуры проводят точечные работы. Их выполняют оперативно по заявкам от горожан. МКУ постепенно переходит к плановой деятельности: устранению засоров на сетях, прочистке труб, замене и установке крышек дождеприемных колодцев.

При выявлении недостатков в функционировании ливневой канализации, залитии территорий можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051 или к диспетчеру МКУ «Служба заказчика» по телефону 8-963-744-02-55.