В Петрозаводске борются с последствиями снегопада

Подрядчик ООО «ТехРент» продолжает в непрерывном режиме очищать от снега Петрозаводск, сообщили в мэрии.

7 марта подрядчик убирает улицы в Центре столицы Карелии, на Кукковке, Зареке и Древлянке, в Октябрьском районе и Соломенном. Техника будет вывозить снег ночью.

Петрозаводчане могут пожаловаться на плохую уборку улиц по номеру Единой дежурно-диспетчерской службы - 051. (фото пресс-центр администрации города)