07 марта 2021, 18:29
В Петрозаводске борются с последствиями снегопада
Снег убирали в центре города, на Кукковке, Зареке и Древлянке, в Октябрьском районе и Соломенном
Подрядчик ООО «ТехРент» продолжает в непрерывном режиме очищать от снега Петрозаводск, сообщили в мэрии.
7 марта подрядчик убирает улицы в Центре столицы Карелии, на Кукковке, Зареке и Древлянке, в Октябрьском районе и Соломенном. Техника будет вывозить снег ночью.
Петрозаводчане могут пожаловаться на плохую уборку улиц по номеру Единой дежурно-диспетчерской службы - 051. (фото пресс-центр администрации города)