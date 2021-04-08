08 апреля 2021, 13:34
Общество

В Петрозаводске благоустроят дворовые территории

Администрация города заключила соглашения с управляющими организациями о предоставлении из бюджета субсидии на благоустройство

В столице Карелии начинают проводиться мероприятия по благоустройству дворовых территорий, сообщает городская администрация.

В 2021 году планируется привести в порядок 35 дворов.

В феврале администрация Петрозаводска заключила соглашения с управляющими организациями, о предоставлении из бюджета субсидии на возмещение затрат по благоустройству дворов в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды.

В настоящее время всеми организациями уже заключены договоры подряда на выполнение работ. Строители выйдут на объекты с наступлением хорошей погоды. Работы планируется выполнить до 1 сентября.

Контроль за ходом выполнения работ будет осуществляться администрацией и МКУ «Служба заказчика».

Фото с сайта petrozavodsk-mo.ru

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Метки: 
Карелия
дворовые территории
благоустройство
МКУ «Служба Заказчика»
служба заказчика