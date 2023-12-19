В Петрозаводске бьет горячий источник из бесхозного колодца
Уже несколько месяцев члены гаражного кооператива по улице Лыжная не могут добиться от коммунальных служб устранения течи горячей воды. Речка на Кукковке продолжает существовать и по сей день, и, несмотря на отрицательные температуры прошлых недель, даже не подумала замерзнуть. Источник ее находится где-то в недрах коммунальных сетей, собственника которых никак не могут отыскать.
"Мы обращались в ЕДДС, в коммунальные службы и в администрацию города. К нам приехали, зафиксировали сам факт наличия новой речки - и развели руками. Мол, сети принадлежат некоему юрлицу, которое не выходит на связь. Круг замкнулся. А нам-то что делать? Весной мы просто поплывем тут все,"
- делится опасениями Кирилл Бобров, один из членов гаражного кооператива.
Сам колодец, из которого течет Кукковский Гольфстрим, оказался "призраком". Согласно плану подземных коммуникаций, имеющемуся у редакции "Ники плюс", этого колодца там нет. А речка - есть.
Если администрация города не примет каких-то мер, то придется вызывать охотников за привидениями, иначе гаражный кооператив превратится в очередную карельскую ламбушку. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".