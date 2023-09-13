В Петрозаводске 400 человек пошли в передвижной пункт делать прививку
За два дня работы мобильных пунктов вакцинации в Петрозаводске прививку от гриппа сделали почти 400 человек, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
В этом сезоне вакцина содержит следующий состав:
- A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09
- A/Darwin/9/2021 (H3N2)
- B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)
- B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)
По сравнению с предыдущим сезоном заменен «свиной» компонент.
Мобильные пункты в Петрозаводске находятся:
- у ТЦ «Главный» (ул. Мелентьевой, 28). Открыт с 10:00 до 17:00. Перерыв с 12:00 до 13:00.
- у ТРК «Лотос Плаза» (пр. Лесной пр., 47а). Открыт с 10:00 до 17:00. Перерыв с 12:00 до 13:00.
- у Гипермаркета «Лента» (ул. Ленинградская, 13). Открыт с понедельника по пятницу с 12:00 до 15:30.
При обращении необходим паспорт.
Прививку также можно сделать и в поликлинике по месту жительства. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.