В Петрозаводске 400 человек пошли в передвижной пункт делать прививку

За два дня работы мобильных пунктов вакцинации в Петрозаводске прививку от гриппа сделали почти 400 человек, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В этом сезоне вакцина содержит следующий состав:

- A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09

- A/Darwin/9/2021 (H3N2)

- B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)

- B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)

По сравнению с предыдущим сезоном заменен «свиной» компонент.

Мобильные пункты в Петрозаводске находятся:

- у ТЦ «Главный» (ул. Мелентьевой, 28). Открыт с 10:00 до 17:00. Перерыв с 12:00 до 13:00.

- у ТРК «Лотос Плаза» (пр. Лесной пр., 47а). Открыт с 10:00 до 17:00. Перерыв с 12:00 до 13:00.

- у Гипермаркета «Лента» (ул. Ленинградская, 13). Открыт с понедельника по пятницу с 12:00 до 15:30.

При обращении необходим паспорт.

Прививку также можно сделать и в поликлинике по месту жительства. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.