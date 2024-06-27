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12 августа 2026
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Маркет

В Петрозаводск вновь приезжает выставка-распродажа одежды из Брянска

С 1 по 5 июля на Брянской выставке распродажа отечественного текстиля и одежды по низким ценам
Фото: Photo by form PxHere

В Петрозаводск вновь приезжает уже полюбившаяся жителям и гостям города брянская выставка-распродажа товаров народного потребления. На выставке будет представлен широкий выбор удобной и качественной одежды и обуви на любой вкус.

Вас приятно удивят цены на домашний текстиль, постельное белье, в том числе простыни на резинке,  ночные сорочки, носки,  женскую и мужскую одежду ,а также летнюю обувь. Что немаловажно, здесь представлены разные размеры – от маленьких до самых больших.



 

В Петрозаводске распродажа текстиля и одежды будет работать всего несколько дней - с 1 по 5 июля 2024 г. Посетить ее можно в торговом центре «Невский Пассаж» по адресу г.Петрозаводск, пр. А. Невского, 30.

 

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